Лесничие Волоколамска осваивают беспилотники для защиты леса

8 сотрудников Волоколамского филиала ГАУ МО «Мособллес» приступили к обучению по программе «Мониторинг лесов» на платформе АНО «Университет НТИ 2035». Они осваивают профессиональное применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в лесном хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Беспилотники уже стали незаменимыми помощниками лесничих. С их помощью можно:

проводить мониторинг лесных массивов,

оперативно выявлять пожары и нарушения,

контролировать рост и состояние насаждений,

определять возраст деревьев и состав леса.

Это современный и эффективный инструмент, который помогает сохранять и защищать наши леса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.