Лесничие Волоколамска осваивают беспилотники для защиты леса
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
8 сотрудников Волоколамского филиала ГАУ МО «Мособллес» приступили к обучению по программе «Мониторинг лесов» на платформе АНО «Университет НТИ 2035». Они осваивают профессиональное применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в лесном хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
Беспилотники уже стали незаменимыми помощниками лесничих. С их помощью можно:
- проводить мониторинг лесных массивов,
- оперативно выявлять пожары и нарушения,
- контролировать рост и состояние насаждений,
- определять возраст деревьев и состав леса.
Это современный и эффективный инструмент, который помогает сохранять и защищать наши леса.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.
«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.