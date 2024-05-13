Лесничие Талдомского округа убрали упавшее дерево с дороги

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Сотрудники Талдомского лесничества оперативно выехали на место и убрали с дороги упавшее дерево. О падении дерева сообщили местные жители, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Происшествие на дороге затруднило движение от рабочего поселка Вербилки до одноименной железнодорожной станции.

Лесничие прибыли по указанным координатам в течение 15 минут. Упавшее дерево препятствовало проезду автомобилей и создавало условия для аварий — одна полоса была полностью перекрыта. Пришлось распилить ствол и убрать его с проезжей части.

Вся операция по восстановлению движения заняла не более получаса.

Попытка самостоятельно распилить такое дерево может обернуться административным преследованием. Уход за лесом — дело лесничих.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.