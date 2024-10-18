Лесничие Серпухова ведут лесовосстановительные работы

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В лесничестве «Русский лес» продолжаются лесовосстановительные работы Сложившиеся погодные условия осенью 2024 года позволили сдвинуть сроки окончания вегетационного периода и дали возможность продолжать лесовосстановительные работы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» продолжается подготовка почвы под осеннюю посадку лесных культур. В Занарском участковом лесничестве в октябре сеянцы сосны посажены на 1,5 гектара (после завершения сплошных рубок и подготовки почвы). В Хатунском участковом лесничестве подготовлена почва под осеннюю посадку лесных культур на 15,1 гектара. Здесь также будут посажены лесные культуры сосны.

«На настоящий момент из планового объёма работ 18,2 га подготовка почвы произведена на 16,6 га. Осенние посадки сеянцев лесных культур хвойных пород проведены на 2,3 га», — информирует начальник отдела лесного хозяйства филиала «Русский лес» Григорий Шалимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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