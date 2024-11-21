Лесничие Серпухова продолжают вести контрольно-надзорную деятельность

Профилактические мероприятия, включающие проведение бесед с населением, участие в сельских сходах, информирование и консультирование лесопользователей по вопросам, связанным с лесным законодательством, распространение наглядной агитации, проведение профилактических визитов, рассылка предостережений и уведомительных писем о необходимости соблюдения противопожарных мер организациям, имеющим общие границы земельных участков с лесным фондом, открытые уроки с учащимися на противопожарную тематику в образовательных организациях оказывают положительное влияние на статистику показателей нарушения лесного законодательства.

«Все эти темы мы систематически затрагиваем в рамках контрольно-надзорной деятельности. Разъяснения специалистов по возникающим вопросам можно получить, обратившись в лесничество или оставив сообщение в соцсетях: „ВКонтакте“ или в „Телеграм“. Для этого приглашаем подключиться к нашему чату для оперативного взаимодействия. Здесь же вы узнаете последние новости о текущей деятельности лесничества», — объяснил начальник отдела организации охраны леса филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Олег Мыльников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.