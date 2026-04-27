Лесничие Подмосковья удаляют аварийные деревья арбористским методом

Специалисты Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» используют современное арбористское снаряжение при ликвидации аварийных деревьев. Такой подход востребован в условиях плотной застройки и рядом с объектами инфраструктуры, где требуется повышенная точность и соблюдение мер безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.