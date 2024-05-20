Лесничие Подмосковья смастерили лавочку в виде гусей

Сотрудники Танинского участкового лесничества Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» часто находят возможность для проявления своего творческого потенциала в нерабочее время. Недавно из подручного материала они сделали необычную лавочку в виде пары забавных гусей, запряженных в телегу, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В ландшафтный дизайн у конторы лесничества идеально вписываются поделки, созданные руками сотрудников. Здесь уже больше года поднимают настроение лесничим семья сов, кабанчик и ежик.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.