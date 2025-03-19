Лесничие Подмосковья провели день карьеры в университете им Тимирязева

Сотрудники ГАУ МО «Мособллес» приняли участие в традиционном «Дне карьеры» в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Бакалавры и магистранты, обучающие по направлению «Лесное дело», интересовались основными направлениями работы Мособллеса, особенностями лесных профессий и возможностями прохождения практики в лесничествах Подмосковья.

«Мы уже давно сотрудничаем с Тимирязевкой, выпускников которой ждем после получения дипломов в рядах специалистов лесного хозяйства Московской области. Участие в «Днях карьеры» дает возможность узнать о запросах студентов и лично ответить на вопросы о потенциальной профессии», — отметила заместитель генерального директора ГАУ МО «Мособллес» Наталия Кожевникова.

Вузы, с которыми у комитета лесного хозяйства организовано сотрудничество: Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана, Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева и Государственный университет по землеустройству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.