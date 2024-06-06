Лесничие Подмосковья обменялись опытом со всей страной

В Подмосковье в Дмитровском филиале ГКУ МО «Мособллес» провели встречу со слушателями Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства. Сотрудники лесничества обменялись опытом со специалистами из разных областей. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты приехали из Тверской, Мурманской, Иркутской, Свердловской, Ленинградской, Липецкой, Брянской, Московской и Тамбовской областей, из Мордовии, Бурятии, Марий Эл, Башкортостана, Удмуртии, а также из ХМАО-Югры, Приморского и Хабаровского края.

В рамках встречи участники обсудили вопросы реализации государственных функций в сфере лесных отношений и достижения наибольшей эффективности в таких направлениях деятельности, как правовое и финансово-экономическое обеспечение, документационное и правовое обеспечения кадровых служб.

Второй год подряд открываются двери Дмитровского лесничества для профессионального общения с коллегами из различных уголков нашей Родины. Продуктивный разговор проходит всегда в дружественной атмосфере.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.