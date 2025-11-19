Лесничие Орехово-Зуева провели профориентационный урок для школьников

В рамках реализации модели «Билет в будущее» федерального проекта «Молодежь и дети» сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» провели 17 ноября профориентационную экскурсию для девятиклассников Демиховского лицея. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Школьникам рассказали о ключевых задачах лесной службы: охране лесов, тушении пожаров, санитарной очистке и восстановлении насаждений. Особое внимание уделили разнообразию профессий — от лесничего и лесопатолога до юристов, бухгалтеров, механиков и диспетчеров мониторинга.

Во время практической части ребята познакомились с квартальной сетью, план-схемами, инструментами для посадки леса (включая меч Колесова), противопожарным снаряжением и техникой лесничества. Также освоили алгоритмы действий при обнаружении возгорания и правила безопасного поведения в лесу.

«Мы хотим, чтобы подростки увидели: лес — это не только природа, но и сложная, ответственная и разнообразная сфера труда. Наша цель — помочь им сделать осознанный выбор будущей профессии», — отметила заместитель директора филиала Светлана Турбасова.

