Лесничие Клина обнаружили боеприпас времен ВОВ во время патрулирования лесфонда

Во время патрулирования государственного лесфонда вблизи деревни Терехово городского округа Солнечногорск сотрудники Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» обнаружили боеприпас времен ВОВ. После дождей земля оголилась, и боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, стал заметен. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Лесничие оперативно сообщили об опасной находке в правоохранительные органы и МЧС. Прибывшие сотрудники полиции и спасатели в целях безопасности ограничили свободный доступ к месту обнаружения боеприпаса. Далее к работе приступили специалисты по обезвреживанию.

Если заглянуть в историю, то можно вспомнить, что осенью-зимой 1941 года в этих местах проходила битва за Москву, которая стала первым стратегическим поражением Германии в Великой Отечественной войне и развеяла миф о непобедимости нацистской военной машины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.