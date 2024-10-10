Лесничие из Орехово-Зуева оказывают помощь бойцам СВО

В рамках помощи военнослужащим 150 отдельного ремонтно-восстановительного батальона воздушно-десантных войск, сотрудники Орехово-Зуевского лесничества и Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» отгрузили валежную и буреломную древесину. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Так как погода уже прохладная, а зима не за горами, часть древесины пойдет на дрова, а часть — для строительства блиндажей и укрепления окопов.

«Мы рады, что можем принять участие в такой важной миссии. Готовы продолжить предоставлять посильную помощь военным, которые рискуют своими жизнями во имя защиты нашей страны», — сказала директор Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес»-лесничий Светлана Турбасова.

Сотрудники Комлесхоза и подведомственных ему организаций регулярно собирают и передают гуманитарную помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.