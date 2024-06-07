Лесничие и студенты Можайска провели субботник у истока Москвы-реки

Сотрудники Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» вместе со студентами Можайского техникума провели субботник в рекреационной зоне на 148 км Минского шоссе, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

У истока Москвы-реки они навели порядок. Собрали мусор, скосили траву и перекрасили декоративные объекты. Студенты сделали и установили новую беседку.

На протяжении многих лет лесничие поддерживают это место в надлежащем виде. Молодежь часто подключается к рабочему процессу, придумывает малые архитектурные формы и воплощает их в дереве. Здесь часто останавливаются люди, чтобы комфортно отдохнуть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.