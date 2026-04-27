Лесничества Подмосковья устраняют последствия снегопада и ветра

Лесничества Московской области ликвидируют последствия мощного снегопада и шквалистого ветра. Для аварийно-восстановительных работ сформированы 93 бригады, часть из них уже работает на наиболее пострадавших территориях, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники лесничеств переведены на усиленный режим работы и действуют совместно с экстренными и коммунальными службами. По поручению председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина сформированы 93 бригады из филиалов ГАУ МО «Мособллес» общей численностью 284 человека.

В аварийно-восстановительных работах задействована 31 бригада — 92 специалиста. Остальные находятся в резерве и готовы оперативно выехать на новые участки при ухудшении обстановки.

Основные задачи — расчистка автомобильных дорог от поваленных деревьев, восстановление линий электропередачи и помощь городским службам. Наиболее интенсивные работы ведутся в Подольском, Дмитровском, Талдомском, Ногинском и Виноградовском лесничествах.

Мониторинг ситуации ведется круглосуточно. Специалисты готовы оперативно реагировать на возможные осложнения, вызванные погодными условиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.