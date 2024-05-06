Лесная охрана Подмосковья провела свыше 350 патрулирований за неделю

За прошедшую неделю, с 29 апреля по 5 мая, усиленные группы лесной охраны и сотрудников полиции выходили в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Рейды были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенным к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, а также там, где любят отдыхать местные жители и гости региона.

«За неделю проведено 357 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 169 нарушений лесного законодательства, в том числе 72 нарушения правил пожарной безопасности, 45 нарушений санитарной безопасности и 17 фактов самовольного занятия лесных участков», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

По нарушениям было составлено 98 протокола об административных правонарушениях, в том числе в отношении физических лиц.

«Вместе с лесной охраной в рейды выходили сотрудники полиции, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, а также общественные инспекторы, представители казачьих обществ и волонтеры», — уточнил Владислав Мурашов.

Во многих случаях граждане спокойно реагировали на просьбы патруля не разжигать открытый огонь в неположенных местах и выбирали для отдыха другие участки. Однако некоторым патрульным группам пришлось столкнуться агрессивной реакцией нарушителей, часто находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Так, в Подольском лесничестве мужчина, жаривший мясо прямо под кронами деревьев, угрожал лесничим и сотрудникам полиции физической расправой. Личность нарушителя была установлена и протокол составлен. Ему придется ответить по закону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.