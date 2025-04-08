Лесная охрана Подмосковья более 16 тыс раз выходила на патруль с начала года

Ежедневно в любую погоду сотрудники лесной охраны Комлесхоза выходят на патрулирование государственного лесного фонда. Общая протяженность маршрутов свыше 420 тыс. км. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«В этом году уже проведено свыше 16 200 патрулирований лесного фонда, зафиксировано 945 нарушений лесного законодательства, в том числе 314 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, 265 фактов самовольного занятия лесных участков, 831 нарушение правил санитарной безопасности в лесах», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В рейды по заранее утвержденным маршрутам в соответствии с картой-схемой вместе с лесными специалистами выходят представители правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, казачьих обществ и общественные лесные инспектора.

Маршруты проложены максимально близко к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов и по тем местам, где наиболее часто фиксируют нарушения.

Более всего патрулирований проведено на территории Шатурского (1 916), Наро-Фоминского (1 246), Звенигородского (1 012), Егорьевского (996) и Подольского (950) лесничеств.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса РФ лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Помимо штрафов, статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.