Лесная охрана Комлесхоза проверяет лесные участки, прилегающие к железной дороге

С наступлением весны пожарная обстановка в Подмосковье становится напряженной. Для обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лесной охраной регионального Комлесхоза и специалистами МЖД проводится проверка 568 мест прилегания полосы отвода Московской железной дороги к лесным массивам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Общая протяженность таких участков почти 1 200 км», — уточнил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 м или противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 3 м.

На участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей железнодорожного подвижного состава, а также запрещается выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.