Леопарда Леопольда выпустили на территорию парка тигров в Можайске

В подмосковном Можайске на территорию парка из вольера выпустили леопарда Леопольда, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В парке тигров, расположенном в деревне Клемятино, завершилось благоустройство территории. В одной части живут тигр Амур, львица Афина, ягуары Афродита и Багира. А на другую половину парка выпустили леопарда Леопольда.

«Строительство шло всю зиму. Наконец оно завершилось, и мы смогли выпустить леопарда. Он вышел сразу и быстро освоился на новой территории. Теперь гости нашего парка смогут его увидеть в условиях, приближённых к дикой природе», — рассказывает директор парка Дмитрий Мезенцев.

Уникальное туристическое место Подмосковья было открыт для посетителей год назад. Оно стало частью подмосковного сафари-парка, который является филиалом Приморского Сафари-парка. Именно там жили тигр Амур и козёл Тимур, за дружбой которых следил весь мир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что развитие туристической отрасли в Московской области требует прорывных решений. Он отметил, что к развитию отрасли нужно подходить с умом, а также принимать новые меры поддержки.