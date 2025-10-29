Согласно данным исследования, посвященного главным экологическим проблемам России и проведенного на основе данных Роспотребнадзора, Федерального агентства водных ресурсов и ежегодника Росгидромета «Качество поверхностных вод Российской Федерации», каждый девятый россиянин не имеет доступа к качественной питьевой воде. О состоянии и доступности питьевой воды в Подмосковье, потребительском спросе и предпочтениях жителей Московской области мы поговорили с одним из основателей бренда «Моя вода 24» Леонидом Нестеренко.

— Как показывают исследования, каждый россиянин потребляет 45,7 литров бутилированной воды ежегодно. Но еще два десятилетия назад у нас не было такой массовой культуры потребления очищенной воды. С чем, на Ваш взгляд, это связано? Возможно, людей не устраивает качество водыиз-под крана?

Прежде всего хочу отметить, что вода в домах Подмосковья полностью соответствует санитарным требованиям. Но за последние пятнадцать лет существенно изменилось потребительское поведение граждан: они все больше внимания уделяют качеству продуктов, в том числе базовому — питьевой воде. Растет интерес к здоровому образу жизни и связанной с этим физической активности. А любое занятие спортом требует дополнительного потребления воды. Население стало более мобильным — мы все активнее выезжаем как в туры выходного дня, так и в самостоятельные автопутешествия. И самый необходимый продукт при планировании такой поездки — вода.

– Именно поэтому тринадцать лет назад Вы создали компанию, которая стала известным поставщиком артезианской воды в Подмосковье?

— Наша компания «Моя вода 24» не просто поставщик, а производитель воды высокого качества. Мы добываем ее из артезианских скважин, которые расположены в экологически чистых районах Владимирской области, очищаем ее в соответствии с ГОСТом и поставляем жителям восточныхрайонов Московской области.

– Простите за наивный вопрос: а на воду тоже есть ГОСТ?

– Да, разумеется. Качество бутилированной воды должно отвечать строгим стандартам, поскольку она употребляется человеком без дополнительной обработки. Должен отметить, что я в свое время тоже принял участие в работе над этим важным документом как представитель общественного бизнес-объединения. Поэтому вода, добываемая нами из скважин, умягчается по специальной технологии, потом проходит ультрафиолетовую стерилизацию и озонирование. Строгое соблюдение всего технологического цикла дает гарантии качества и безопасности для потребителей.

– Вы решили отказаться от розлива в бутылки. Почему?

– Наши потребители живут в восточных районах Московской области, недалеко от места ее производства, и это позволяет оперативно доставлять воду в автоматы, расположенные в шаговой доступности от их квартир. Транспортировка осуществляется цистернами, сделанными из специальной пищевой стали, что позволяет сохранить качество воды. Продажа через автоматы – это, в том числе, экологически верное решение, так мы не засоряем планету пластиком. Плюс потребитель сам определяет потребность в воде и приходит с соответствующей тарой. И, наконец, немаловажный момент – так получается дешевле для покупателя.

– Судя по сайту компании, вы внимательно следите за предпочтениями покупателей, предлагая им комфортные варианты оплатыи программу лояльности?

– Наши покупатели – люди разных возрастных категорий. Кому-то удобнее приобретать воду, оплачивая наличными, а кому-то привычнее за все платить через смартфон. Мы разработали программу лояльности, на сайте есть личные кабинеты для клиентов, - то есть мы идем в ногу со временем, предоставляя такой уровень сервиса, к которому привыкли люди. А главное,за эти годы у нашей компании сформировалась устойчивая репутация, бренд «Моя вода24» хорошо знают и доверяют. Возможно, это главное достижение.

– А кто ваш основной потребитель?

– Выделяем для себя две основные категории. Первая – это молодые семьи в возрасте 35+ с детьми, они готовят дома и предпочитают, заботясь о здоровье близких, качественную воду. Вторая категория – это люди в возрасте, пенсионеры. Сегодня представители «серебряного» возраста вполне активны, осознанно относятся к здоровью и выбирают нашу воду, поскольку им нравится и система лояльности, и близость автоматов к дому, а главное-устраивает качество продукции.

– Мне рассказывали, что ваша компания активно участвует в жизни города, оказывая благотворительную помощь в разных ситуациях.

– Это для нас абсолютно естественно. Несколько лет назад случилась большая авария, от которой не застрахована никакая инженерная система и дома на некоторое время остались без водоснабжения. Мы оперативно организовали бесплатный подвоз воды в жилые микрорайоны, раздав там за эти дни более ста тонн. А на Крещение ежегодно развозим воду по храмам – это тоже стало доброй традицией.

Не так давно компания «Моя вода 24» отметила день рождения. Поздравляем и желаем преумножать хорошие традиции, а вашим потребителям – чистой воды.