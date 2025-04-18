Ленинский округ принял участие в «кустовой выездной администрации»

В подмосковном Подольске прошла встреча с жителями сразу нескольких городских округов в формате «кустовой выездной администрации». От Ленинского городского округа жителей принимали заместитель главы городского округа Татьяна Калямина и начальник территориального Управления Михаил Рассказов. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципального образования Станислава Каторова.

«Впервые Ленинский округ принимает участие в „кустовой выездной администрации“ в городе Подольске. Мы заинтересованы в этой встрече, так как она позволяет нам и представителям специализированных служб встретиться с жителями, у которых не всегда есть возможность посетить мероприятие на территории округа. Здесь у нас уже состоялась встреча с представителями территориального отдела министерства чистоты, где жители задавали вопросы, часть из которых удалось решить, а для обсуждения других была назначена дополнительная встреча с участием населения и представителей данной структуры. Это удобный и полезный формат, и мы рады принять в нем участие», — сказала Калямина.

Вопросы касались различных сфер, начиная от социальных, заканчивая вопросами земельно-имущественных отношений. В ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся обслуживания многоквартирных домов и прилегающих территорий, состояния внутриквартальных дорог и тарифов на отопление и теплоснабжение.

«Я пришла сюда, чтобы обсудить все тонкости, задать интересующие вопросы, обсудить дальнейшее взаимодействие с администрацией, которая оказывает нам поддержку. Получила полные и развернутые ответы», — поделилась одна из присутствующих жительниц.

Все озвученные вопросы традиционно были приняты в работу профильными отделами администрации Ленинского округа.

В мероприятии приняли участие представители администрации муниципалитетов, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, специалисты региональных министерств и городских служб, а также более 50 председателей советов многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.