Ленинский округ принял участие в акции «Добрый Новый год»

В Ленинском городском округе в рамках губернаторской акции «Добрый Новый год» активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и местное отделение Молодой Гвардии совместно с представителями Совета депутатов, предпринимателями, руководителями общественных объединений и неравнодушных жителей собрали гуманитарную помощь в виде сладких новогодних подарков для детей из новых территорий Российской Федерации, а также Белгородской и Курской областей, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«На данный момент собрано порядка 13 коробок весом более 100 килограммов. Надеемся, что мы сможем собрать еще больше новогодних подарков и отправить очень большой груз, соответственно, на новые территории к Новому Году. Каждый из нас может сделать этот праздник особенным для детей», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Ильи Сенчурова.

В пресс-службе добавили, что вся собранная гуманитарная помощь отправится на распределительный склад в городской округ Одинцово, откуда централизованно со всей Московской области будет направлена в новые регионы и вышеперечисленные области.

«Сейчас все депутаты и члены партии „Единая Россия“ активно принимают участие в этой акции, собирая новогодние подарки. В прошлый раз мы отправляли детишкам из новых регионов Российской Федерации канцелярские товары», — добавил заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Артур Григорян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.