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Лекарства и важное спецоборудование отправили в зону СВО из Богородского округа

Крупная партия оборудования и техники для боевых подразделений, закупленная на собранные жителями Богородского округа средства, отправлена в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках благотворительной акции, проведенной в поддержку бойцов спецоперации, удалось собрать свыше 18 млн рублей. В сборе приняли участие неравнодушные жители, компании, предприятия, учреждения округа. Многие трудовые коллективы перечислили свой дневной заработок на помощь военным.

На собранные средства была закуплена необходимая помощь по запросам 8 боевых подразделений. В нее вошли самые современные средства защиты бойцов, а также оборудование, необходимое для их нормальной жизнедеятельности в полевых условиях, обмундирование, устройства противодействия современным военным технологиям, медикаменты.

В сопровождении спасателей помощь отправится в зону СВО для передачи груза подразделениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.