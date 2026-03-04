Легендарный Хор Александрова завершил V Фолкфест в Ступине грандиозным концертом

Заключительный день юбилейного V Фолкфеста в городском округе Ступино, 1 марта, стал настоящим праздником для всех ценителей высокого искусства. Своим выступлением фестиваль освятил Академический дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова — коллектив, чье имя уже почти век является синонимом музыкального величия России, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Концертная программа, состоящая из 16 композиций, стала щедрым подарком для ступинцев. Со сцены звучали бессмертные шедевры, опаленные пламенем войны, и проникновенные лирические мелодии, знакомые каждому с детства. Особую интонацию вечеру придало выступление заслуженной артистки Республики Молдова, солистки Ступинской филармонии Светланы Мареевой.

Выступление вызвало живой отклик у публики: зрители внимательно слушали программу и благодарили артистов продолжительными овациями. Атмосфера в зале оставалась торжественной на протяжении всего концерта.

«Традиционно репертуар Ансамбля Александрова направлен на героико-патриотическую тему и воспитание молодого поколения. Естественно, это основа нашего репертуара. И очень многие молодые люди сегодня, именно сегодня, я так полагаю, должны слушать такую музыку, такие песни. Песни, с которыми шли в бой наши деды и прадеды. Песни, которые отражают героические подвиги нашей армии, наших воинов. Поэтому именно такие песни сегодня в репертуаре. Что касается зала в Ступино — это один из лучших залов, где нам доводилось выступать. Он не самый большой, но уютный и комфортный по звучанию. Акустика здесь особенная: русские народные инструменты звучат глубоко, духовые — пронзительно, а хор обретает объем. Нам действительно уютно здесь работать, и очень надеемся, что зрителю наш концерт подарил радость», — рассказал руководитель Ансамбля имени Александрова Геннадий Саченюк.

Руководитель коллектива также отметил, что пропаганда русских народных инструментов сегодня важна как никогда.

За плечами коллектива — почти вековая история, начиная с первого выступления 12 октября 1928 года. Ансамбль, являющийся действующим воинским подразделением, прошел с концертами более 70 стран, а его репертуар насчитывает свыше двух тысяч произведений.

V Фолкфест завершился, но оставил после себя главное — чувство гордости за культуру и благодарность артистам, которые эту культуру бережно хранят и приумножают.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.