Легализация онлайн-продажи алкоголя расколола власти:

В Госдуме указали на опасность торговли спиртным в интернете

В России разгорается дискуссия о легализации онлайн-продаж алкоголя, расколовшая власти на два лагеря. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил категорически против, заявив, что круглосуточная доступность спиртного через интернет сведет на нет действующие временные ограничения и региональные запреты, сообщает «Лента.ру» .

«Это перечеркнет все возможные ограничения, которые хорошо себя показали», — подчеркнул депутат.

В то же время Минфин России поддерживает инициативу, предложенную Ассоциацией компаний интернет-торговли и ТПП. Глава ведомства Антон Силуанов видит в легализации больше плюсов, чем минусов, особенно на фоне стремительного роста нелегального рынка.

Согласно данным НИФИ Минфина, черный рынок онлайн-продаж алкоголя вырос на 60% только за 2023 год, достигнув 80 млрд рублей, а бюджет может недополучить 253 млрд рублей до 2027 года.

Эксперты отмечают, что замороженная инициатива требует взвешенного подхода, сочетающего контроль за оборотом алкоголя с противодействием теневому рынку.

