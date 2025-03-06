Ледовые площадки в Истре и Дедовске закроют через 10 дней

В виду не снежной зимы именно эти две площадки с искусственным охлаждением: у МЦ «Мир» в Истре и в парке «Фабричный» в Дедовске стали главными зимними местами развлечений для жителей всех возрастов в округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сами жители отмечают отличное качество катков и в снег, и в дождь. Отметим, что погода этой зимой удивила, даже небывалая январская оттепель не лишила любителей активного отдыха зимних забав.

Добиться хорошего состояния ледовых площадок при любых погодных условиях позволяла ледозаливочная спецтехника и морозильное оборудование в основании площадок. Даже сейчас, когда в дневные часы плюсовые значения, качество льда не теряется. Однако, наслаждаться катанием остается недолго — чуть больше недели.

Катки будут работать по 16 марта. 17 марта начнутся демонтажные работы. В Истре у МЦ «Мир» каток и помещение для переодевания будет полностью демонтировано. В парке «Фабричный» произведут разморозку площадки. Не стоит расстраиваться, ведь в летний период здесь организуют роллердром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.