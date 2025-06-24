«Ледокол знаний»: нижегородская школьница отправится на Северный полюс

В музее «Атом» на ВДНХ 20 июня состоялся финал международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», где были объявлены имена 27 российских школьников, которые отправятся в арктическую экспедицию «Росатома». Среди них оказалась и представительница Нижегородской области, сообщает ИА «Время Н» .

В 2025 году проходит шестой сезон проекта, в рамках которого школьники соревнуются за возможность принять участие в арктической экспедиции «Росатома» и посетить Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Экспедиция этого года посвящена двум знаменательным датам: 80-летию атомной промышленности России и 500-летию с начала освоения Северного морского пути нашей страной.

По результатам защиты проектов экспертная комиссия выбрала 24 школьника для участия в арктической экспедиции Росатома. В числе победителей — Ульяна Смоленова, девятиклассница из нижегородской школы № 5, представлявшая Приволжский федеральный округ в составе команды «Квантодеал». Вместе с ней победителями стали ее сокомандники — Алексей Сауткин из Перми и Данис Хаджиахметов из Казани.

В финале команда решала задачу, посвященную квантовым технологиям, предлагая свой проект по применению этих технологий в федеральном округе, который они представляли, или отдельном регионе. Ребята разработали проект по использованию квантовых технологий для поиска нефти на примере Пермского края.

В честь 80-летия атомной промышленности дополнительно были отмечены три финалиста в номинациях «Гордость», «Вдохновение» и «Мечта», соответствующих главному слогану юбилея.

В шестом сезоне «Ледокола знаний» на российском этапе отбора приняло участие рекордное число школьников — более 63 тыс. со всей страны. После многоэтапного отбора в финал прошли 48 школьников в возрасте от 14 до 16 лет из 35 городов и населенных пунктов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Вологду, Пермь, Дербент и поселок Нижний Бестях на Дальнем Востоке.

Финальные испытания включали интеллектуальную викторину и командную защиту кейсов по трем направлениям: редкоземельные металлы, квантовые технологии и бионика.

Параллельно с российским отбором проходил международный конкурс на участие в арктической экспедиции «Ледокол знаний», собравший около 4 тыс. школьников из 20 стран, включая Армению, Бангладеш, Белоруссию, Боливию, Бразилию, Венгрию, Вьетнам, Гану, Египет, Индию, Индонезию, Казахстан, Китай, Киргизию, Монголию, Мьянму, Намибию, Турцию, Узбекистан и ЮАР. Наибольшее количество заявок поступило из Киргизии (471 участник), Индии (492 участника) и Бангладеш (841 участник).