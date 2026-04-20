Ледоход на Оби у Салехарда начнется 22 мая

16:20

Начальник Ямало-Ненецкого ЦГМС Артем Кошкин рассказал, что ледоход на Оби в районе Салехарда ожидается 22 мая — в традиционные сроки, сообщает «Север-Пресс» .

По его словам, это обычная для территории дата.

«Ледоход на Оби в районе Салехарда прогнозируется 22 мая. Это традиционная ежегодная дата», — сообщил метеоролог в пресс-центре «Север-Пресса».

На других участках возможны отклонения от привычного графика. В районе Мужей вскрытие реки может произойти на два дня раньше обычного — 15 мая вместо 17-го. В районе Аксарки ледоход ожидается 23 мая.

По данным на 20 апреля, толщина льда на Оби в районе Салехарда составляет 109 сантиметров, что немного выше среднемноголетних значений.

