Ледяной дождь угрожает Краснодарскому краю в конце января

С 23 по 25 января в Краснодарском крае ожидается ледяной дождь, который может привести к обледенению дорог, перебоям в электроснабжении и росту числа аварий, сообщает kubanpress.ru .

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни Краснодарский край окажется под влиянием теплого и влажного фронта с юга и холодного Сибирского антициклона с севера и востока. Такое сочетание создает условия для ледяного дождя — опасного погодного явления, при котором осадки мгновенно замерзают на холодных поверхностях, образуя ледяную корку.

Наибольший риск обледенения прогнозируется в центральных и северных районах края, включая Краснодар, Успенский, Новокубанский, Курганинский, Тихорецкий, Славянский и Ейский районы, а также северо-восток региона и прилегающие районы Адыгеи. На Черноморском побережье ситуация будет мягче, но в предгорьях и на трассах с перепадами высот также возможен гололед.

Метеорологи напомнили, что аналогичная ситуация в феврале 2024 года привела к массовым обрывам линий электропередачи, падению деревьев, остановке транспорта и росту числа ДТП. Ледяной дождь опаснее обычного мороза из-за внезапности и высокой нагрузки на провода и деревья.

В регионе действует штормовое предупреждение. Власти рекомендуют водителям отказаться от поездок, использовать зимнюю резину, а пешеходам выбирать нескользящую обувь и избегать нахождения под деревьями и линиями электропередачи. Ожидаются кратковременные отключения электричества.

По прогнозам, улучшение погоды наступит только после ослабления Сибирского антициклона. До этого времени в регионе сохраняется риск опасного обледенения и связанных с ним последствий.

