Лечить нельзя, усыпить: пожилая собака из Финляндии прячется от смерти в России

Немецкая овчарка Дина счастливо жила со своими хозяевами в Финляндии. У 13-летней собаки начались типичные для породы проблемы с суставами, тогда власти нашли единственное, по их мнению, правильное решение — усыпить животное. Дина вместе с хозяйкой Юлией была вынуждена сбежать в Россию, чтобы просто жить.

Мать Юлии живет в Санкт-Петербурге. Пожилая женщина сильно заболела, поэтому было решено временно оставить Дину у сына и мчаться в Россию. В это время по адресу пришла муниципальная служба защиты животных с предписанием об усыплении овчарки в течение двух дней. Они решили, что собака испытывает мучения. При этом хозяйка публикует видео, на которых Дина счастливо бегает на коляске, играет с мячом и ходит в гости.

«Такая вот „самая счастливая страна“, она только для счастливых, молодых и здоровых. Дину пришлось экстренно эвакуировать. Мы подали апелляцию на решение служб», — рассказала хозяйка в социальных сетях.

Уже почти месяц овчарка скрывается в России, чтобы просто выжить. Юлия публикует видео, как Дина посещает гостей и знакомится с кошками. Некоторые пользователи Сети подвергли сомнению слова хозяйки, что к ним на дом приходила служба по защите животных. Однако женщина снимала произошедшее на камеру и показала кадры подписчикам.

