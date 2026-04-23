Лебеди-шипуны массово вернулись в Подмосковье весной 2026 года

Лебеди-шипуны массово прилетели в Московский регион, встречи с птицами фиксируют на западе Подмосковья, особенно в Лотошине и Можайском округе. Орнитологи отмечают рост популяции и призывают жителей соблюдать осторожность в период гнездования, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Лебедь-шипун — одна из самых красивых птиц, гнездящихся в Подмосковье. Однако в период гнездования самцы становятся агрессивными и защищают территорию, нападая даже на людей. Поэтому лучше не приближаться к лебедям, чтобы не пострадать и не помешать им обустраивать гнездо», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В прошлом веке лебеди-шипуны практически не гнездились в Подмосковье. С 2000-х годов их стали встречать все чаще. По мнению специалистов, основная причина роста популяции — потепление климата: водоемы замерзают позже, и у птенцов появляется больше времени, чтобы окрепнуть и научиться летать до наступления холодов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.