ЛДПР предлагает сделать школьные продленки бесплатными по всей России

сегодня в 04:03

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили законопроект, который сделает группы продленного дня бесплатными для всех учащихся с 1 по 9 класс, сообщает ТАСС .

Инициатива обяжет региональные и муниципальные власти полностью финансировать работу продленок за счет бюджета, запретив любые поборы с родителей.

«Современное законодательство оставляет продленки на усмотрение школ, не обеспечивая их должным финансированием», — пояснил Слуцкий.

Проблема платных продленок особенно остро стоит в крупных городах, где ежемесячная стоимость услуг достигает 5 тысяч рублей. В сельских школах группы часто вообще отсутствуют, оставляя детей без присмотра после уроков. Новый законопроект должен исправить эту ситуацию, возложив ответственность на учредителей образовательных учреждений.

Документ уже внесен в Госдуму и может быть рассмотрен в ближайшие месяцы.