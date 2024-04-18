Лавров вспомнил, как пьяный телохранитель бросил певицу Валерию из-за проводницы
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Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что певица Валерия решила начать сотрудничать с частным охранным предприятием (ЧОП). По его словам, на артистку работают два охранника, сообщает kp.ru.
Промоутер обратил внимание, что до этого исполнительницу охраняли лишь во время гастролей. Одного из телохранителей, как вспомнил продюсер, знаменитость уволила из-за пьяной выходки.
Лавров пояснил, что речь идет о ситуации, когда Валерия ехала на поезде Кемерово — Абакан. Утром, по его словам, сотрудник службы безопасности не вышел на перрон.
«Потом видит такую картину: из поезда зимой в семейных трусах вываливается ее пьяный телохранитель и оповещает их с Иосифом (Пригожиным, мужем Валерии. — ред.), что он влюбился в проводницу», — вспомнил продюсер.
После этого охранник заявил, что решил отдать избраннице все цветы, подаренные Валерии ее поклонниками. Лавров подчеркнул, что инцидент поверг в шок артистку, после чего она попрощалась с горе-подчиненным.