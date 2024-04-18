Лавров вспомнил, как пьяный телохранитель бросил певицу Валерию из-за проводницы

Лавров: Валерия уволила телохранителя, который заявился к ней в семейных трусах

Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что певица Валерия решила начать сотрудничать с частным охранным предприятием (ЧОП). По его словам, на артистку работают два охранника, сообщает kp.ru .

Промоутер обратил внимание, что до этого исполнительницу охраняли лишь во время гастролей. Одного из телохранителей, как вспомнил продюсер, знаменитость уволила из-за пьяной выходки.

Лавров пояснил, что речь идет о ситуации, когда Валерия ехала на поезде Кемерово — Абакан. Утром, по его словам, сотрудник службы безопасности не вышел на перрон.

«Потом видит такую картину: из поезда зимой в семейных трусах вываливается ее пьяный телохранитель и оповещает их с Иосифом (Пригожиным, мужем Валерии. — ред.), что он влюбился в проводницу», — вспомнил продюсер.

После этого охранник заявил, что решил отдать избраннице все цветы, подаренные Валерии ее поклонниками. Лавров подчеркнул, что инцидент поверг в шок артистку, после чего она попрощалась с горе-подчиненным.