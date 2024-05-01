Житель Нью-Йорка признался в передаче России технологий для дронов

Житель Нью-Йорка Николай Григорьев признался, что организовал схему по незаконной передаче России американских технологий двойного назначения для производства БПЛА, пишет РБК со ссылкой на Минюст США.

«Сегодня в федеральном суде в Бруклине Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотных летательных аппаратах», — сказано в сообщении.

Он успел передать России по этой схеме технологий на более чем 270 тыс. долларов. В его доме прошли обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяты более 11 500 электронных компонентов.

При этом не уточняется, какое гражданство имеет Григорьев. Теперь ему грозит грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.