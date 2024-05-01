В магазинах РФ могут отказать в продаже молочных продуктов на кассе с 1 мая

С 1 мая в российских магазинах поэтапно начали вводить разрешительный режим на кассах для молочной продукции. Так, продавцы не смогут пробить на кассе товар по нескольким причинам. В том числе, если он будет просрочен, сообщается на сайте системы «Честный знак».

С мая такой режим вводят в крупных торговых сетях для молочной продукции.

Теперь, когда продавец сканирует код маркировки, то кассовое программное обеспечение онлайн обращается к системе «Честный знак» для проверки продукции. Если по полученным данным продажа товара запрещена, то ПО уведомляет об этом продавца.

Если по техническим причинам кассовое ПО не может запросить информацию или нет ответа из системы, то продавцу проверить товар офлайн. В этом случае решение о продаже он принимает на основании данных из локальной базы.

Продажа товара запрещается, если в системе «Честный знак» нет данных о коде маркировки, нет информации о нанесении кода маркировки, о вводе в оборот, если есть данные о том, что продукция с кодом ранее выведена из оборота, истек срок годности товара.

Кроме того, под запрет попадают товары, которые были заблокированы по решению органа госвласти, и те, у которых некорректный результат проверки криптографической подписи (кода проверки).

Также с 1 сентября текущего года режим онлайн-проверки будет обязательным для молочной продукции для остальных продавцов. А с 1 марта 2025 года нужно будет обязательно проверять офлайн все товарные группы, кроме безалкогольных напитков.