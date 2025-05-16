Лавров и Бастрыкин обсудят острые исторические вопросы на форуме в Петербурге

Международный юридический форум пройдет в Петербурге с 19 по 21 мая

Росконгресс опубликовал программу Международного юридического форума. Он пройдет с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге и станет центром дискуссии как по исторических спорам, так и по современным этическим дилеммам, сообщает «Бриф24» .

В мероприятии примут участие помощник президента РФ Владимир Мединский, глава российского МИД Сергей Лавров, председатель СК Александр Бастрыкин. Они обсудят вопрос влияния исторических событий на современную Россию, также затронут международное право и этические аспекты развития науки и технологий.

В программу включена сессия на тему восстания декабристов, модератором которой выступит Мединский. Лавров уделит особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне в странах СНГ. А Бастрыкин поднимет острую тему о противодействии неонацизму.

Также на форуме запланированы дискуссии об институте иностранных агентов, традиционных ценностях и вопросе о статусе человеческого эмбриона. Популярные пранкеры Лексус и Вован обсудят с гостями мировой опыт регулирования деятельности иноагентов.