Лауреаты конкурса «Зеленая Премия» оказывают помощь в разрешении чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае

Победители эко-награждения, организованного Российским экологическим оператором, присоединились к добровольцам, устраняющим последствия катастрофы в Краснодарском регионе. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«Экстренные ситуации, подобные той, что мы наблюдаем в Краснодарском крае, становятся общим горем для всех граждан нашей страны. Уверен, никто не смог остаться в стороне от произошедшего. Волонтеры, трудящиеся на месте, подтверждают свое отношение к природе не словами, а делами, и являются настоящими эколидерами. И поэтому особенно приятно видеть среди них лауреатов Зеленой Премии различных номинаций — всех объединяет одна цель: спасение экологии», — подчеркнул Денис Буцаев, руководитель РЭО.

В числе эколидеров, прибывших в деревню Витязево, находится Никита Киевцев, победивший в категории «Студенчество». Он приехал на место стихийного бедствия в сопровождении футболиста от Российского футбольного союза, Алексея Смертина.

Ирина Паршина, также победительница в категории «Студенчество», приехала в регион от имени добровольческой организации «Волонтеры Подмосковья».

Екатерина Баранова, занявшая второе место в номинации «Экологические центры», организовала и отправила на место события две группы добровольцев. В данный момент она готовит еще два отряда от своего экоцентра.

«Чистомен», победитель в номинации «Экологические лидеры», лично участвует в очистке пляжа.

Добровольцы трудятся на центральном пляже в Витязево. Вначале, при большом количестве мазута, они смешивали его с песком для уборки. Сейчас же их задача — просеивать сухой песок и удалять остатки мазутных следов.

Конкурс «Зеленая Премия» направлен на поощрение в области охраны окружающей среды, экологического образования, внедрения передовых технологий в природоохранной области и проявления лидерских качеств в экологии. Ежегодное мероприятие проходит в несколько этапов, а торжественная церемония награждения организуется в конце года.