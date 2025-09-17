Лауреаты конкурса «Воспитатель года Подмосковья» рассказали о своих разработках

17 сентября в министерстве образования региона состоялась встреча с лауреатами областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В финал конкурса вышли пять педагогов дошкольного образования:

Любовь Кудреватых (г.о. Балашиха),

Анастасия Золотых (г.о. Домодедово),

Дарья Леухина (м.о. Дмитровский),

Мария Мордовцева (г.о. Королев),

Светлана Тихомирова (г.о. Одинцовский).

На встрече лауреаты представили свои педагогические находки и инновационные методики. Среди представленных разработок были «Музыкальный альбом» с QR-кодами для развития речи и памяти через разучивание песен, а также самодельные игры для обучения математике и стимулирования творчества.

Кроме того, участники продемонстрировали виртуальные путешествия, которые позволяют детям познавать мир в интерактивной форме с использованием интернет-ресурсов и заданий.

Победителя конкурса традиционно объявят на областном празднике, посвященном Международному дню учителя.

За первое место воспитателям предусмотрена награда в размере 500 тыс. рублей, а лауреаты получат по 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.