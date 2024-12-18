Лауреатов премии «Зодчий» наградили в мытищинской библиотеке

Премия «Зодчий» была учреждена в 1995 году, и с тех пор ежегодно за нее борются лучшие из лучших. В этом году победителем в номинации «Достижения в области поэзии, прозы и распространения творческого наследия Дмитрия Кедрина» стал поэт, член ЛИТО им. Кедрина Борис Баканин.

За высокохудожественные литературные произведения, получившие широкое общественное признание, премию получила член Союза писателей России Ирина Ушакова. За творческие достижения и заслуги в сфере сохранения и развития культурных традиций на территории городского округа Мытищи, поддержку культуры и искусства городского округа Мытищи наградили писателя, к. ф. н. Владимира Полушина.

Стипендию главы получили выдающиеся деятели культуры и искусства. Среди них — экскурсовод Мытищинского историко-художественного музея Лидия Кувшинникова, артист-кукловод, ведущий мастер сцены театра кукол «Огниво» Мария Кузнецова, главный режиссер студии творческого развития «Терем» Алексей Капитонов.

Среди молодых авторов лучшими стали актёр Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» Филипп Ефимов, организатор фестиваля «Родники славянской культуры» Алексей Абрамян и руководитель вокальной группы «Созвучие» Ксения Галискарова.

Традиционно после награждения депутат Совета депутатов, лауреат премии «Зодчий» Виктор Сошин представил альманах «Полдень». Приятным завершением вечера стали творческие номера от Анны Гордиенко, Александра Семянникова, ансамбля «Время странствующих менестрелей».

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