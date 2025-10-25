Лауреатом премии губернатора Московской области стала директор школы из Раменского

Директор Удельнинской школы-интерната стала лауреатом премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования. Людмила Владимировна получила заслуженную награду за победу в номинации «Особенные дети». Церемония награждения победителей конкурса проходила 23 октября в Доме Правительства Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Под чутким руководством Людмилы Владимировны Егоренковой школа-интернат успешно функционирует с 2016 года. Людмила Владимировна умело сохранила традиции, заложенные предыдущими руководителями, и добавила новые тенденции, выведя школу-интернат на достойный, совершенно новый уровень.

С 2023 года Удельнинская школа-интернат является Региональной инновационной площадкой и представляет собой успешную образовательную систему. Это школа равных возможностей и жизненных перспектив. Доказательством являются награды. Удельнинская школа-интернат признана лучшей школой для детей с ОВЗ, является лауреатом Всероссийского конкурса образовательных организаций XXI века, награждена дипломом конкурса 100 лучших школ России в номинации «Лучшая школа-интернат для детей с ОВЗ».

За 26 лет работы в сфере образования Людмила Владимировна Егоренкова показала себя творческим педагогом, грамотным специалистом, умелым администратором и справедливым руководителем. За добросовестный труд и плодотворную работу она награждена знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения», почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, благодарственными письмами Государственной и Московской областной Думы и губернатора Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.