Лауреат премии «Мы рядом. Доброе дело» Абрамов: вдохновился другими волонтерами

Лауреат в номинации «Доброе дело» премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело» Денис Абрамов из Домодедова рассказал, что сам вдохновился чужим примером волонтерства.

«Впечатления очень хорошие, мы ожидали что нас пригласят, а нас даже наградили. Я очень рад что нашу деятельность замечают и обращают на нее внимание, так в это вовлекается больше людей. Я сам заметил таких людей со стороны и стал приобщаться», — сказал Абрамов после церемонии награждения.

Светлана Тертышная также стала лауреатом в номинации «Доброе дело» губернаторской премии. Она призналась, что мероприятие очень волнительное. Оно показало значимость того, что делают волонтеры и бойцы, пришедшие с СВО. Они продолжают свою деятельность.

«Такие премии начинают нас еще больше мотивировать, я вышла с этой наградой, и мне хочется еще больше делать, рассказывать, охватить своим сердцем еще больше работы. Огромное спасибо команде губернатора, это было такое масштабное мероприятие, которое не забудешь никогда в жизни», — сказала Тертышная.

Церемонию вручения премии открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья (было все хорошо — ред.). И те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.

