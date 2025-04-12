Лауреат Каннского фестиваля скончался в возрасте 63 лет

7 апреля на 64-м году жизни скончался выдающийся российский кинокритик Юрий Гладильщиков. О его смерти сообщила дочь Анастасия в семейном телеграм-канале.

Юрий Гладильщиков оставил значительный след в отечественной киножурналистике. Долгие годы он вел популярную программу «Кинопанорама», возглавлял отдел искусства в «Литературной газете», а позже работал кинокритиком в «Известиях». Международное признание пришло к нему в виде почетной медали Каннского кинофестиваля — одной из самых престижных наград в мире кино.

Коллеги и читатели запомнят Гладильщикова как глубокого аналитика, чьи статьи и рецензии отличались принципиальностью и независимостью суждений. Его работы стали важной частью истории российской кинокритики.

Прощание с Юрием Гладильщиковым прошло в узком кругу, согласно его последней воле. В ближайшее время профессиональное сообщество планирует организовать памятные мероприятия, где можно будет почтить память выдающегося критика.