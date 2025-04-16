Ларькин назначен временно исполняющим обязанности председателя Комлесхоза Подмосковья

На оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев представил временно исполняющего обязанности председателя комитета лесного хозяйства. Им стал Алексей Ларькин, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Алексей Андреевич родился в 1985 году в с. Гарт Большеберезниковского района Мордовской АССР.

Окончил Марийский государственный технический университет по специальности Лесное хозяйство, Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства по дополнительной профессиональной программе Авиационная и наземная охрана лесов от пожаров, руководитель тушения лесных пожаров, Московский государственный университет леса по дополнительной профессиональной программе Государственное управление лесами.

Прошел путь от государственного инспектора по охране ООПТ до министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия. В последнее время работал начальником управления организации контроля за переданными полномочиями Федерального агентства лесного хозяйства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.