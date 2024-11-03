Ларису Гузееву назвали «злой теткой» на передаче «Давай поженимся!»

На съемках шоу «Давай поженимся!» одна из участниц резко ответила на критику ведущей Ларисы Гузеевой, сообщает «Экспресс-газета» .

Гузеева неоднократно резко высказывалась об участниках передачи. Не все спокойно соглашаются с ней.

Недавно ведущая поругалась с многодетной мамой, участницей шоу Анной Пархатской из Барнаула. Женщина выросла в детском доме.

Она рассказала, что троих детей родила от избивавшего ее мужа, от которого она все-таки позже сбежала. Еще двоих — от турка, который не захотел их содержать и уехал домой. На шоу она пришла, чтобы найти свою любовь.

Многодетная мать зарабатывает написанием стихов на заказ. Но ведущая не оценила ее творчества, назвав его «пещерным». К тому же мужчина, который ей понравился, решил не продолжать знакомство после совместного разговора.

«Лучше быть тупым блогером, чем такой злой теткой, как вы», — заявила Гузеевой обиженная участница шоу.