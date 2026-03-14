Лариса Долина призналась, что не обращает внимание на хейт

Певица, народная артистка России Лариса Долина рассказала, что не обращает внимания на негатив в свой адрес и советует молодым артистам быть сосредоточенными на творчестве, сообщает ТАСС .

«Хейт — это неотъемлемая часть нашей жизни, особенно для публичных людей. Я бы вообще забыла про них. Я не реагирую, никогда не реагировала и никогда не отвечала, потому что они только этого и ждут», — подчеркнула артистка.

Она уточнила, что негативные комментарии постоянно сопровождают известных людей, поэтому важно не уделять им внимания.

По ее словам, нужно просто жить своей жизнью, творчеством. Также певцам и актерам важно сохранять уверенность и продолжать заниматься своим делом, не реагируя на появляющийся негатив.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.