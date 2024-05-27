Ландыши и купальницы распустились на лесных полянах Подмосковья

Ландыши распускаются в середине-конце мая. Ботаники и натуралисты сообщают о том, что в Московской области началось цветение ландышей и купальниц. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Некоторые первоцветы уже отцвели, однако им на смену приходят новые распускающие свои бутоны растения. Сейчас в Подмосковье начинается период цветения ландышей и купальниц. Оба этих растения хоть и не включены в Красную книгу Московской области, однако занесены в мониторинговый список, как уязвимые таксоны, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Их белые цветы привлекают и очаровывают, однако красота этих таит в себе опасность — все растение ядовито, в нем содержится вещество — конваллятоксин, вызывающее отравления различной степени тяжести, поэтому кушать ягоды и соцветия ландыша специалисты настоятельно не рекомендуют.

Купальница со своими шаровидными ярко-желтыми соцветиями была известна еще нашим предкам, называвшим ее купава, купавница, купавка, из-за склонности растения произрастать во влажных местах. Латинское название этого цветка произошло от немецкого слова «Trollblume», что переводится как «Цветок троллей». Согласно германским и скандинавским легендам, это растение считалось любимым цветком троллей.

Недавно специалистами фонда «Верховье» в ходе обследования особо охраняемых природных территорий и прилегающих к ним лесных массивов в городском округе Серебряные Пруды были выявлены места произрастания краснокнижных растений: зубянки пятилистной, хохлатки Маршала и лука медвежьего.

«В Красную книгу Московской области занесено 275 объектов растительного мира, еще больше входят в мониторинговый список. Краснокнижные растения собирать запрещено, за это предусмотрено административное наказание. Распространенные виды и находящиеся под наблюдением растения собирать не запрещено, однако такие действия могут привести к изменениям в экосистеме и быстрому попаданию таких растений в Красную книгу. Поэтому рекомендуем жителям уносить из леса впечатления не в своих руках, а в камерах телефонов и фотоаппаратов», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.