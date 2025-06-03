Лагеря с дневным пребыванием детей откроются в Орехово-Зуевском округе 9 июня

С 9 июня в Орехово-Зуевском городском округе начнут работать лагеря с дневным пребыванием. Планируется, что их посетит более 1 800 детей. Лагеря откроются на базе 15 образовательных учреждений в г. Орехово-Зуево, г. Дрезна, г. Куровское, г. Ликино-Дулево, д. Давыдово, д. Демихово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подготовка объектов прошла строго по регламенту: санитарная обработка, обеспечение безопасности, контроль состояния систем и оборудования», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Также на базе школы № 1 и гимназии № 15 в Орехово-Зуеве действует проект «Умные каникулы». Его участники смогут не только отдохнуть в летние каникулы, но также отправиться в образовательные поездки, участвовать в культурных программах.

Кроме того, центр детского творчества «Родник» им. А. Н. Осокина предлагает тематические досуговые площадки. «Арт-клуб», «Медиа-дети», «Айти-клуб» и многое другое — на любой интерес и талант. Программы рассчитаны на детей от 5 до 14 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.