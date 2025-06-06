Лагерь «Орленок» в Королеве готов к приему детей на время летних каникул

Готовность детского оздоровительного лагеря «Орленок» проверили депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава города Игорь Трифонов. Сейчас в оздоровительном учреждении завершаются последние приготовления — приводят в порядок территорию, готовят корпуса к приему детей. Уже 9 июня сюда заедут первые участники смены. Всего за лето лагерь планирует принять около 200 ребят, сообщает пресс-служба администрации округа.

Значительная часть путевок, по традиции, выделена детям сотрудников РКК «Энергия» — важная мера социальной поддержки работников одного из главных градообразующих предприятий.

Досуг будет организован по всем стандартам. Для юных отдыхающих в лагере есть все необходимое: двухместные номера, спортивные, игровые площадки на территории. Кроме того, детям будет предоставлена лечебная база санатория-профилактория, их ждут оздоровительные процедуры: массаж, ингаляции, КУФ-терапия, ароматерапия, лечебная физкультура, кислородные коктейли.

Также программа лагеря включает в себя культурные, спортивные, воспитательные и патриотические мероприятия. Предусмотрен полный спектр развлекательных активностей, отвечающих всем потребностям ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.