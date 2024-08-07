Лагерь «Мечта» в Подольске готов принять детей из Курской области

«У нас всё готово, чтобы разместить у себя детей из Курской области, которые вынуждены покинуть свои дома. Мы подготовили отдельные комнаты для мальчиков и девочек», — сказал Бекетов.

Детей разместят в спальном корпусе, где с февраля 2022 года проживают семьи беженцев из ДНР и ЛНР, более 120 человек.

В ПВР организовано пятиразовое питание. Территория лагеря оснащена детскими игровыми и спортивными комплексами, беседками. Для детей будут созданы максимально комфортные условия, отметил директор лагеря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.