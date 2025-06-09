Лагерь дневного пребывания работает на базе веревочного парка в Раменском

В Раменском муниципальном округе функционирует веревочный парк, который стал популярным местом активного семейного отдыха. Здесь созданы условия для безопасного досуга детей на открытом воздухе под наблюдением опытных инструкторов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Парк активно сотрудничает с образовательными учреждениями Раменского округа. Во время летних каникул здесь работает лагерь дневного пребывания для школьников. Одна смена длится 15 дней, за это время ребята набираются сил и получают массу положительных эмоций.

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Как отметил директор Раменской службы спасения Александр Бочаров, каждую среду проводятся бесплатные занятия для детей с аутизмом под наблюдением психолога. По четвергам парк открыт для детей участников специальной военной операции в рамках благотворительной программы.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев лично посетил веревочный парк и оценил созданные здесь условия для активного и безопасного отдыха детей на свежем воздухе.

Веревочный парк в залинейной части города Раменское открыт для посетителей ежедневно с 9:00 до 22:00. На его территории расположен комплекс трасс на деревьях с различными препятствиями, которые дети от 6 до 14 лет преодолевают, держась за веревки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.