Лабубу проголосовал на выборах в Челябинске

сегодня в 12:11

Житель Челябинска пришел на избирательный участок в костюме Лабубу

Житель Челябинска пришел на избирательный участок в костюме плюшевого монстра Лабубу и отдал свой голос на выборах, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел в одном из избирательных участков в Чесменском районе.

Согласно данным областного избиркома, для подтверждения личности мужчине пришлось приподнять маску, чтобы члены избирательной комиссии могли сверить его данные с паспортом.

После проверки документов Лабубу опустил бюллетень в урну, его голос был официально учтен.

Единый день голосования проводится в 81 регионе РФ с 12 по 14 сентября. Прямые выборы губернатора состоятся в 20 субъектах, депутатов заксобраний изберут в 11 регионах. Челябинцы голосуют за своих кандидатов в депутаты законодательного собрания, а жителям области предстоит сформировать депутатские советы городских и муниципальных округов.