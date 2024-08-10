«Лаборатория Касперского»: мошенники стали делать чаты с фейковыми руководителями

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что злоумышленники придумали новую схему обмана жителей РФ. Они создают групповые чаты в мессенджерах, в них добавляют фейковые аккаунты руководителей, а поле этого сообщают якобы о намечающейся проверке в компании, поэтому сотрудникам могут позвонить силовики. Об этом сообщает РИА Новости .

Он объяснил, что поле этого потенциальных жертв могут просить перевести деньги фирмы на какие-либо счета, взять на себя кредит и отправить средства мошенникам, установить приложение, поделиться экраном гаджета и т. д.

Голованов предупредил, что такой вид атак может быть очень опасным. Ведь в этом случае правонарушители не только ссылаются на профдеятельность жертвы и обманывают ее сообщениями якобы от знакомого человека, но еще потенциально могут вести диалог в созданном чате якобы от имени нескольких коллег.

«Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых», — подчеркнул специалист.

По его словам, следует связаться с человеком, предупреждающим о якобы планируемой проверке, при этом не надо использовать мессенджер, а следует позвонить, например, на рабочий телефон.